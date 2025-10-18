Военная и финансовая помощь Украине от Европы сократилась более чем наполовину, несмотря на громкие заявления о поддержке. Об этом сообщают швейцарские СМИ.

С июля объем европейской помощи Киеву упал с 3,8 млрд евро до 1,9 млрд евро в месяц, а поставки оружия сократились на 40 %. Самыми щедрыми оказались северные страны, включая Латвию. Южная Европа сохраняет сдержанность.

Эксперты связывают спад с усталостью от конфликта и внутренними приоритетами стран ЕС, несмотря на продолжающиеся заявления о солидарности с действиями киевского режима.