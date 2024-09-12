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Военный бюджет Франции в 2025 году вырастет более чем на 3 млрд евро
Франция катится милитаристским путем.
Военный бюджет Пятой республики в 2025 году вырастет более чем на 3 млрд евро и составит 2 % от ВВП страны. Это несмотря на общее значительное сокращение расходов.
Отмечается, что в 2030-м бюджет французского Министерства обороны и вовсе должен подняться до планки в 70 млрд, что больше запланированного в 25 году на 17 млрд евро.
В ближайшее время военное ведомство проведет перевооружение армии. Она пополнится 14 самолетами Rafale и 12 истребителями Mirage, кораблем снабжения, 3 сотнями бронемашин. Лишь на производство боеприпасов выделят 16 млрд евро.
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