На текущей неделе демократы в парламенте Южной Кореи объявили импичмент государственному аудитору и главному прокурору страны. Схожая судьба ожидала и президента Юн Сок Ёля. Он медлить не стал и ввел военное положение.

Ким Мин Ги, генеральный секретарь Национального собрания Республики Корея:

"В 22:23 президент Юн Сок Ёль объявил военное положение, а в 22:50 полиция начала закрывать внешние ворота Национального собрания, блокируя вход законодателям и сотрудникам. В полночь 4 декабря Министерство национальной обороны направило около 230 вооруженных военнослужащих на территорию Национального собрания на 24 вертолетах".

После введения военного положения в Сеул были направлены войска и спецназ. В воздушном пространстве появились многочисленные военные вертолеты. Над средствами массовой информации был введен тотальный контроль. Силовики заблокировали вход в парламент Южной Кореи.

Все для того, чтобы депутаты не смогли отменить введенное военное положение. Однако им все же удалось это сделать. Голосование состоялось, особый правовой режим в Южной Кореи был упразднен. Следом за парламентом решение вынужденно приняли правительство и сам виновник произошедшего Юн Сок Ёль.

За отменой военного положения последовала отставка всего аппарата президента. А оппозиционные партии Южной Кореи с новой силой стали требовать Юн Сок Ёля сложить с себя полномочия, а также призвали ополчиться против него граждан страны.

Ли Чжэ Мён, лидер Демократической партии Республики Корея:

"Юн Сок Ёль без колебаний пойдет на большие разрушения ради малых выгод. Существует большая вероятность того, что он поставит под угрозу жизни людей, спровоцировав Северную Корею, устроит хаос в районе военной демаркационной линии и в итоге вызовет вооруженное столкновение. Дорогие граждане, вы должны сражаться на нашей стороне".

Послужной список президента Южной Кореи

Южнокорейского президента не редко уличали в коррупции. Сам он много раз отменял независимые расследования скандалов, связанных с его сторонниками, в частности, с супругой. Также оппозиция подозревает Юн Сок Ёля в провоцировании Пхеньяна на конфликт. Введение военного положения стало еще одним весомым "за" импичмент президенту.

Пак Чхан Дэ, лидер оппозиционного демократического движения Республики Корея:

"Объявление военного положения является основанием для импичмента, поскольку нарушает как конституционные процедуры, так и законы. Заблокировав доступ законодателей в Национальное собрание и позволив вооруженным солдатам и полицейским силой проникнуть в здание парламента, Юн совершил преступление в виде мятежа, подорвав Конституцию".

Чон Ха Рам, член оппозиционной партии Республики Корея:

"Объявлять импичмент президенту - не самое веселое занятие. Даже для законодателя. Но этот человек, Юн Сок Ёль, совершил нечто безумное, нарушающее Конституцию. По сути, он совершил государственный переворот. Импичмент - это уже не выбор. Это необходимость".

Импичмент Юн Сок Ёлю

И вот парламент Южной Кореи готовится объявить импичмент. 6 оппозиционных партий подали соответствующее ходатайство. Перед голосованием в Национальной ассамблее должны пройти дебаты. Для завершения процесса необходимо, чтобы как минимум две трети депутатов поддержали прошение об импичменте.

Впрочем, исходя из истории, большинство южнокорейских президентов были фигурантами уголовных дел. Поэтому вполне можно утверждать, что нынешние события в Сеуле были лишь первой главой длинного повествования.

Учитывая обстановку в Южной Корее, наш МИД призвал белорусов, которые там находятся, соблюдать спокойствие, рекомендует быть осторожными, соблюдать требования корейских властей и главное - воздержаться от участия в массовых мероприятиях.

Министр обороны Южной Кореи подал в отставку

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён на фоне ситуации с введением военного положения заявил о готовности уйти в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Renhap.

"Министр обороны Ким Ён Хён извинился перед гражданами, сообщил о подаче президенту заявления об отставке", - говорится в публикации.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти. Парламент проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.

Согласно Конституции Южной Кореи, президент обязан без промедления отменить свое решение в случае, если парламент большинством голосов проголосовал против. Но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов, объяснив задержку отсутствием кворума в правительстве. В итоге правительство все же приняло официальное решение об отмене военного положения.

6 оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля, предполагается, что документ рассмотрят в полночь 5 декабря. Для принятия импичмента требуется 200 из 300 голосов парламентариев, поэтому оппозиции понадобится поддержка как минимум 18 депутатов от правящей партии.

В последнее время в Южной Корее усилилось противостояние между консервативной правящей Партией народной власти, которую представляет президент, и оппозиционной Демократической партией Кореи. В частности, последняя блокирует проведение через парламент законопроекта о бюджете на следующий год.