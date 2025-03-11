Военнопленные ВСУ рассказали, что им приказывали "обнулять" российских солдат

Недавно российским войскам удалось взять в плен двух представителей ВСУ, которые в подробностях рассказали, как командиры их рот и батальонов приказывали убивать российских солдат.

Военнопленный ВСУ:

"Я видел, когда приезжал со штурмовой бригадой, как командир роты с позывным "Сумрак" набирал себе в роту людей. Он просто побеседовал, представился сам, а далее всех отвез на позиции, где поставил задачу окопаться и наблюдать. Одна из групп взяла двух русских солдат и доложила об этом по рации. "Сумрак" им ответил, что их надо "обнулить", но они отказались. На что от командира роты последовал ответ: "Если вы не "обнулите", то я сам приеду и их "обнулю".

Второй военнопленный добавил, что им сказали окапываться, но лопаток не выдали, и ему с сослуживцем пришлось найти яму, набросать туда веток и вдвоем туда лечь и лежать трое суток. По рации они слышали переговоры между комбатом и одним из проводников, который вел группу саперов на позиции. Саперы отказались идти дальше, и комбат приказал увезти их обратно к нему.

"На следующий день проходили мимо моих позиций военнослужащие ВСУ, я их не знал, но решил поинтересоваться, что было с теми ребятами, которые отказались идти на задание. Оказывается, что наш комбат "Сомали" приказал их расстрелять", - поделился информацией мужчина.

Военнопленный ВСУ - о медкомиссии перед отправкой на фронт

Представитель Вооруженных сил Украины признался, что в учебке присутствовали люди с эпилепсией. Он видел, как у человека за ночь пять раз случались приступы. Два раза ему оказывали помощь медики, а потом просто перестали приезжать на вызовы. И другим украинским солдатам приходилось помогать больному самостоятельно - например, класть на бок во время эпилептического припадка. На все это врачи говорили, что с ним ничего не случится.

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"А прохождение врачебно-летной комиссии - вообще смех. При входе в кабинет стояли три сдвинутых старых письменных стола, за которыми сидели шесть-восемь врачей. Они мне просто задали вопрос, как я себя чувствую", - рассказал военнопленный.

Тогда мужчина ответил, что чувствует себя нормально. После такого ответа в документах все врачи поставили свои подписи. На этом медкомиссия для него закончилась.

Как работают FPV-дроны на оптоволокне. Как освобождают захваченные земли. Какими откровениями поделились пленные военнослужащие ВСУ. Об этом рассказали в новом выпуске проекта "Война и мир".