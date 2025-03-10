Представители группировки войск "Север" поделились, как освобождали село Погребки

Для эффективной борьбы с противником на линии фронта активно используется не только артиллерия, но и дроны. В проекте "Война и мир" бойцы группировки "Север" рассказали, как собирают БПЛА, для чего его применяют, а также как освобождали населенный пункт Погребки в Суджанском районе Курской области.

Позывной "Зяба", оператор FPV-дрона группировки войск "Север":

"Дрон на оптоволокне подготавливается достаточно быстро, в районе 4-6 минут. Его главное преимущество - это стойкость перед РЭБ. Боевая часть на беспилотник вешается до 4,5 кг, и он легко тянет ее на расстояние 15-18 км. Дрон очень хороший, и качество картинки конкурирует с цифровым БПЛА. Точность оптоволокна позволяет залететь в окно, в дверь автомобиля. Заряды используются разные, в зависимости от типа цели. Сначала дается тип, а только потом выбирается снаряд. Есть кумулятивные усиленные снаряды, термобарические и осколочно-фугасные".

Самым первым трофеем "Зябы" стал немецкий танк Leopard. Недавно была уничтожена уже американская САУ - М119 Paladin.

Командир взвода группировки войск "Север" с позывным "Автор" рассказал, что их работой была разведка, и в связи с этим им приходилось проверять, выискивать противника, чтобы максимально зачистить его на дистанции, чтобы штурмовым группам было проще заходить в населенный пункт.

Позывной "Добрый", командир штурмовой роты группировки войск "Север": "Самым сложным местом был бугор. Там у ВСУ были вырыты норы, в которых их ни FPV-дроны, ни другие "птички" не могли достать. Это был самый трудный участок, но дальше у них не было укреплений, они уже даже начали убегать оттуда".

Как утверждают военнослужащие "Севера", украинцы бросили много трофеев. Оставили все - дроны "Баба-Яга", автоматы и даже своих "двухсотых". Это придется вывозить российским военным, когда разминируют дороги.

Населенный пункт Погребки находится на бугристой местности, но на хорошо просматриваемой - село расположено вокруг полей. Когда военнослужащие взяли первые позиции и украинские доты, то стало гораздо легче продвигаться вперед и участвовать в так называемых городских боях.

"ВСУшников в селе уже нет - населенный пункт зачищен полностью. Боевая обстановка для нас теперь тихая и спокойная, потому что линия фронта продвинулась. Всегда важен стратегический пункт, ведь мы освобождаем от фашистов свою землю, - сказал командир роты группировки войск "Север" с позывным "Калмык". - ВСУ сопротивляются, но огрызаются в основном в воздухе. От стрелкового боя они бегут - так было изначально".

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Как отметил командир мотострелкового батальона группировки войск "Север" (позывной "Тамбов"), сейчас ВСУ используют большое количество FPV-дронов. С ними российские военные борются с помощью РЭБ, стрелкового оружия и других различных средств.

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