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Война и мир | Доказательства военных преступлений ВСУ. Откровения военнопленных
08.03.2025
"Это не линия обороны - это наша земля и мы её освобождаем от фашистов, - потому что другим языком не могу их назвать". Российские бойцы группировки войск "Север" отбивают квадрат за квадратом родную землю из под сапог украинских оккупантов и иностранных наёмников. О работе FPV-дронов на оптоволокне, освобождении захваченных земель и откровениях пленных военнослужащих ВСУ - в новом выпуске проекта Ксении Лебедевой "Война и мир".
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Война и мир | Доказательства военных преступлений ВСУ. Откровения военнопленных08.03.2025
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Война и мир | Как сегодня работает фонд Марии Пироговой и какую помощь он предоставляет?09.11.2024
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Война и мир | История ветерана боевых действий в Донбассе Веры Калмыковой27.10.2024
Война и мир | Доказательства военных преступлений ВСУ. Откровения военнопленных
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