"Это не линия обороны - это наша земля и мы её освобождаем от фашистов, - потому что другим языком не могу их назвать". Российские бойцы группировки войск "Север" отбивают квадрат за квадратом родную землю из под сапог украинских оккупантов и иностранных наёмников. О работе FPV-дронов на оптоволокне, освобождении захваченных земель и откровениях пленных военнослужащих ВСУ - в новом выпуске проекта Ксении Лебедевой "Война и мир".

Война и мир | Доказательства военных преступлений ВСУ. Откровения военнопленных

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