Военные 30 стран планируют вести наблюдение за морем и помогать в укреплении украинской армии

Всемерную помощь Украине обещает "коалиция желающих". 10 июля под Лондоном прошло заседание ее участников. И по итогам встречи было объявлено о готовности взять под контроль небо над Украиной сразу после того, как будет установлено перемирие.

Канцлер Мерц назвал сумму, которая, как полагают союзники, потребуются Украине на послевоенную реконструкцию: речь идет о полутриллионе долларов.



Решимость коалиции пройдет проверку делом уже в самом ближайшем времени: Трамп заявил, что впредь Европа должна будет закупать у американцев оружие для Украины.



В частности, Германии предложено приобрести сразу два комплекса ПВО Patriot, каждый из которых стоит в полной комплектации более миллиарда долларов.