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Военные 30 стран планируют вести наблюдение за морем и помогать в укреплении украинской армии
Всемерную помощь Украине обещает "коалиция желающих". 10 июля под Лондоном прошло заседание ее участников. И по итогам встречи было объявлено о готовности взять под контроль небо над Украиной сразу после того, как будет установлено перемирие.
Военные 30 стран планируют также вести наблюдение за морем и помогать Киеву в укреплении его армии.
Канцлер Мерц назвал сумму, которая, как полагают союзники, потребуются Украине на послевоенную реконструкцию: речь идет о полутриллионе долларов.
Решимость коалиции пройдет проверку делом уже в самом ближайшем времени: Трамп заявил, что впредь Европа должна будет закупать у американцев оружие для Украины.
В частности, Германии предложено приобрести сразу два комплекса ПВО Patriot, каждый из которых стоит в полной комплектации более миллиарда долларов.