Военные Ирана сбили израильский военный самолет

Ситуация на Ближнем Востоке остается стабильно тяжелой. Этой ночью Израиль и Иран вновь обменялись угрозами и ударами.

Обе стороны поочередно заявили, что полностью контролируют воздушное пространство соперника.

Тель-Авив вновь атаковал Тегеран. Сообщалось о нескольких пожарах на западе столицы. Силы ПВО также работали в городах Тебриз, Бушер и Шираз.

По данным военных Ирана, они сбили израильский военный самолет. В свою очередь, Тегеран провел две волны атак по целям в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Верхней Галилее. И в очередной раз "Железный купол" дал сбой - одна из противоракет упала прямо на город.

СМИ сообщают, Дональд Трамп рассматривает возможность присоединиться к ударам по иранским ядерным объектам. Пентагон уже привел американские войска в состояние повышенной готовности на базах по всему Ближнему Востоку. При этом окончательно решение может быть принято в течение 24-48 часов. И как сообщают СМИ, состоявшееся в Белом доме закрытое совещание завершилось без принятия решения об ударе по Ирану.