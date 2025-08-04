Военные поставки Украине по линии ЕС заморожены из-за Венгрии, заявил Боррель

По его словам, военные поставки Украине по линии ЕС заморожены на протяжении всего текущего года. Произошло это из-за позиции Венгрии, которая последовательно блокирует выделение помощи Киеву. В общей сложности Украина недополучила более 6,5 млрд евро, утверждает Боррель.