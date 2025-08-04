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Военные поставки Украине по линии ЕС заморожены из-за Венгрии, заявил Боррель
Автор:Редакция news.by
Экс-глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель сделал сенсационное заявление.
По его словам, военные поставки Украине по линии ЕС заморожены на протяжении всего текущего года. Произошло это из-за позиции Венгрии, которая последовательно блокирует выделение помощи Киеву. В общей сложности Украина недополучила более 6,5 млрд евро, утверждает Боррель.
Поддержка Украины, безусловно, не прекратилась, однако она оказывается европейскими странами на двусторонней основе. Накануне стало известно, что Нидерланды намерены осуществить военные поставки на сумму в полмиллиарда евро.