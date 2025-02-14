В "европейском саду" опасаются полного ухода США из Европы и коллапса послевоенной системы безопасности, ведь, по данным Bloomberg, США даже не уведомили европейских союзников о предстоящем телефонном разговоре Трампа и Путина.

Однако глава евродипломатии не теряет надежд отыскать свой стул за столом переговоров. А Зеленский и вовсе исключил подписание мирного соглашения в Мюнхене, отметив, что "помнит, какие вещи здесь были подписаны".

Переговоры о мире в состоянии высокой турбулентности. 14 февраля в Мюнхене открылась 61-я конференция по безопасности. Главная тема - урегулирование конфликта в Восточной Европе. Но началось мероприятие с того, что вице-президент США начал раздавать Европе указания. Отчитал "европейский сад" за цензуру и на примере отмены выборов в Румынии объяснил "демократичным" европейцам, что если ЕС боится собственных избирателей, то в таком состоянии он бесполезен для США.

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Джей Ди Вэнс, вице-президент США:

"Если вашу демократию можно разрушить с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная".

Приковывает внимание к событиям, происходящим в эти дни на немецкой земле, и состоявшийся 12 февраля телефонный звонок Дональда Трампа Владимиру Путину. После 1665 дней тишины на одном конце провода оказался Вашингтон, на другом - Москва. В сердцах миллионов появилась надежда на то, что этап новой холодной войны останется позади, а небо над Украиной станет мирным. Но делать ставки на конференцию не стоит.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

"В настоящее время Мюнхенская конференция стала печально известна другим моментом - тем, что здесь в 2022 году Владимир Зеленский выступил с агрессивной речью в отношении России, явно не способствующей установлению безопасности в Европе. И эта речь была одобрительно встречена представителями стран НАТО, стран Западной Европы. Вот этим, скорее, Мюнхенская конференция знаменита в последние годы. Не совместной работой над безопасностью, а, так сказать, формированием воинственной коалиции против России".

Все ждали встречи представителей России, Украины и Штатов, о которой накануне заявлял Трамп. Но позже глава конференции заверил: россияне не получали аккредитацию от организаторов конференции.

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Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

"Официальные лица РФ на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности не приглашаются. Это решение было принято несколько лет назад, это странное политизированное решение".

Украину кормили обещаниями

Встречу вице-президента США Вэнса с Зеленским, который сегодня явно выглядит растерянным, тоже переносили из-за работы сторон над проектом соглашения по редкоземельным металлам на 500 млрд долларов.

Владимир Зеленский:

"Я встречусь только с одним россиянином - с Путиным. И только после того, как у нас с Трампом и Европой будет общий план прекращения войны".

Киев кормили обещаниями о "поддержке" до последнего украинца, а теперь оставляют у разбитого корыта. Страну довели до Майдана, натравили против России и используют исключительно в своих интересах.

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Алексей Арестович, бывший внештатный советник офиса президента Украины:

"Создана была машина гигантской когнитивной войны, задача которой была отбить украинцам голову, внушить им нереальные идеалы и продать их на войну с Россией. Все очень просто. В какой-то момент ей дали команду, она успешно действовала, эта машина и привела нас к войне с Россией. Все очень просто. Я вам больше скажу, я сейчас скажу страшную вещь: Путин воюет не с Украиной, он воюет с USAID в Украине, а кровь льют украинцы".

Европа замерла в ожидании

Особое значение Мюнхенская конференция имеет для Евросоюза, к которому американская избушка в одночасье повернулась задом. После того как Вашингтон даже не уведомил своих "ближайших союзников" о предстоящем телефонном разговоре, "европейский сад" замер в ожидании. Вице-президент США отказался от встречи с Шольцем. "Тому все равно недолго быть канцлером", - пояснили источники в команде Вэнса.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

"Сегодня мы должны столкнуться с реальностью, которую создают действия и заявления правительства США в отношении Украины, Европы и всего мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и всего континента. Я этого не допущу".

Реальность в том, что Европа для Вашингтона лишь ресурс для затягивания украинского конфликта. Априори проигравшая в "музыкальных стульях" и оставшаяся без места за столом переговоров.

Дмитрий Новиков, доцент факультета НИУ "Высшая школа экономики", кандидат политических наук:

"Во-первых, участие европейцев в любых переговорах с Россией по европейской безопасности было связано с нежеланием Вашингтона брать на себя какие-либо обязательства и самому вести переговоры. Во-вторых, в данном случае европейцы категорически пока что не согласны с той точкой зрения, которая проецируется, потому что они прекрасно понимают, что суть происходящего - это в той или иной степени переброска издержек за европейскую безопасность, в том числе, возможно, и за содержание Украины, на Европу".

Результаты Мюнхенской конференции предугадать сложно. Но понятно одно: миру нужен мир. Беспощадная гонка вооружений стягивает мир в пропасть. Наращивание военных мускул истощает экономики, провоцируя новые кризисы и ставя перед человечеством новые вызовы. Тот, кто начал раскручивать этот волчок, должен остановиться.