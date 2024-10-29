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Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Международная конференция по евразийской безопасности - площадка, где услышан голос тех стран, которые ратуют за мирное будущее.
В этом вопросе Сербия абсолютно солидарна с Беларусью. 31 октября о взаимодействии двух стран на международном уровне в сфере безопасности говорили госсекретарь Совбеза Александр Вольфович и вице-премьер Сербии Александр Вулин во время совместной встречи.
Дружба между нашими странами вопреки всем вызовам нерушима. Это еще раз отметил сербский политик. И добавил, что для Сербии многое значит выступить на таком уважаемом и почетном форуме в Минске.
Александр Вулин, заместитель премьер-министра Республики Сербия:
"Сербия никогда не забудет, что Александр Лукашенко был единственным из глав государств, посетившим нашу страну, когда нам на головы падали бомбы. Это был один из тяжелейших моментов в нашей истории. Также хотелось бы поблагодарить Беларусь и руководство государства за стойкую позицию в международных организациях".
"Мы одинаково смотрим сегодня на геополитическую обстановку, которая складывается в мире. Отмечено, что белорусы и сербы являются настоящими друзьями, партнерами. Два государства ратуют за создание многополярного мира. Мы определились, что нужно переходить от слов к практическим результатам", - сказал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.
Он также отметил, что более глубокое двухстороннее сотрудничество по вопросам международной и региональной безопасности будет способствовать защите национальных интересов как Сербии, так и Беларуси.
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