Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам

Международная конференция по евразийской безопасности - площадка, где услышан голос тех стран, которые ратуют за мирное будущее.

В этом вопросе Сербия абсолютно солидарна с Беларусью. 31 октября о взаимодействии двух стран на международном уровне в сфере безопасности говорили госсекретарь Совбеза Александр Вольфович и вице-премьер Сербии Александр Вулин во время совместной встречи.

Дружба между нашими странами вопреки всем вызовам нерушима. Это еще раз отметил сербский политик. И добавил, что для Сербии многое значит выступить на таком уважаемом и почетном форуме в Минске.

Александр Вулин, заместитель премьер-министра Республики Сербия:

"Сербия никогда не забудет, что Александр Лукашенко был единственным из глав государств, посетившим нашу страну, когда нам на головы падали бомбы. Это был один из тяжелейших моментов в нашей истории. Также хотелось бы поблагодарить Беларусь и руководство государства за стойкую позицию в международных организациях".

"Мы одинаково смотрим сегодня на геополитическую обстановку, которая складывается в мире. Отмечено, что белорусы и сербы являются настоящими друзьями, партнерами. Два государства ратуют за создание многополярного мира. Мы определились, что нужно переходить от слов к практическим результатам", - сказал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.