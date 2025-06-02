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Вольфович: Запад готовится к военным действиям против России и Беларуси
Ухудшается ситуация в сфере стратегической стабильности. Усугубляется неравенство стран. Разрушается глобальная торгово-экономическая архитектура, механизмы которой все чаще используются для нанесения ущерба суверенным государствам. Эти и не только заявления прозвучали 29 мая 2025 года на XIII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Москве.
На встрече секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович обозначил, что, несмотря на все попытки начать процесс урегулирования украинского кризиса, поощряемая Европейским союзом политика указывает на его нежелание возвращать ситуацию в политико-демократическое русло, а напротив, демонстрирует приверженность эскалации ситуации.
Особенную тревогу вызывает продвижение отдельными европейскими столицами тезиса о неизбежной войне с Москвой. Под этим предлогом оборонная стратегия Евросоюза сфокусирована исключительно на повышении своего боевого потенциала и укреплении восточного фланга. Это подтверждает нацеленность на долгосрочное сохранение агрессивной политики на восточном направлении. Также об этом говорят и конкретные цифры - только за год на территории европейских государств проводится свыше 400 учений с привлечением около 500 тыс. военнослужащих.
Мероприятия и характер решаемых задач свидетельствуют о том, что Запад фактически в открытую готовится к военным действиям против России и Беларуси.
По его словам, это еще раз убеждает в необходимости запуска глобального диалога по формированию новой архитектуры безопасности на региональном и международном уровнях. Как подчеркнул секретарь Совбеза, архитектура должна быть основана на принципах неделимости, многополярности, взаимного уважения, равноправия суверенных государств и верховенства международного права.
Александр Вольфович:
"Военная активность Запада сегодня вышла на первое место. Сегодня на территории сопредельных к Беларуси государств происходит подготовка к разворачиванию театра военных действий, а именно происходит совершенствование инфраструктуры, дорог, аэродромов, строительство новых баз, отработка вопросов перемещения техники по территории Европы (так называемый европейский военный шенген), увеличение военного бюджета, закупка новых образцов вооружения и военной техники (прежде всего американского и южнокорейского производства)".
Секретарь Совбеза Беларуси считает, что те политические решения, которые были приняты Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Беларуси Александром Лукашенко по размещению тактического ядерного оружия на территории Беларуси, являются своевременными шагами. Это же касается и решения о применении оперативно-тактического комплекса "Орешник". "Заявления ряда должностных лиц Украины и других руководителей, что это блеф, что ничего этого в Беларуси нет - только самоуспокоение. Пусть тешат себя надеждами. Сомнений в том, что мы его применим в случае развязывания агрессии против Республики Беларусь, нет. Решение уже принято главой Беларуси, оно будет только претворено в жизнь. Конечно, хотелось бы, чтобы до такого не дошло", - отметил Александр Вольфович.
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Фото: РИА Новости