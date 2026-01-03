3.71 BYN
"Волков и Сыч": на пресс-конференции Трамп обозначил следующие цели США?
В эфире "Первого информационного" политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч в своем проекте "Волков и Сыч" обсудили тревожные моменты, которые прозвучали во время пресс-конференции Дональда Трампа после военной операции в Венесуэле 3 января.
США нанесли масштабный удар по Венесуэле. Атакованы Каракас и три венесуэльских штата. Обстреляны как минимум 11 объектов - как военные, так и гражданские, в том числе и газотранспортная инфраструктура. На улицах столицы паника. Президента Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. В Каракасе наблюдаются перебои в работе сотовой связи, часть города остается без электричества.
Международное право сегодня вообще не рассматривается США для взаимодействия с государствами. Важный сигнал: американцы понимают только силу.
3 января на специальной пресс-конференции о военной операции США в Венесуэле Дональд Трамп заявил, что Штаты действуют в рамках доктрины Монро, которая провозглашает Американский континент зоной, закрытой для вмешательства других держав. Позже он заявил, что эта концепция теперь носит его имя - "доктрина Донро", поскольку его администрация превзошла цели исторической внешнеполитической программы. Трамп заявил, что Западное полушарие - это вотчина Соединенных Штатов, и они не позволят никому ни на что претендовать.
Политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч анализируют мировые события и отвечают на вопросы зрителей. - Почему Америка похитила Мадуро и начала СВО в Венесуэле?
Похоже, Трамп пустился во все тяжкие, потому что в эфире Fox News он заявил: "Клаудия Шейнбаум (президент Мексики) - хорошая женщина, но она не управляет страной. Мексикой управляют картели, и нам придется с этим что-то делать".
Дальше. Рубио заявил: "Куба - это катастрофа, а не страна. Ею управляют некомпетентные стареющие мужчины. У нее нет экономики, она находится в полном коллапсе, и нам придется с этим что-то делать".
Можно предположить, что во время пресс-конференции глава Белого дома обозначил следующие цели для нанесения ударов США, если эти страны не отдадут свои ресурсы, полезные ископаемые и не будут действовать в рамках американской политической воли.
Очень важный момент: Куба - это страна, которая во многом зависит от Венесуэлы, поставляющей на остров много топлива, ресурсов. Даже интернет-кабель по дну океана идет из Венесуэлы. Выбивая сейчас из этого уравнения Венесуэлу, по сути, американцы готовят полноценное вторжение, чрезвычайную военную операцию либо еще какую-нибудь операцию для того, чтобы зайти на Кубу.
Есть еще один игрок в регионе - Никарагуа. Это небольшая страна в Латинской Америке. Лет 5-6 назад там придумали очень интересный проект, который называется "Никарагуанский канал". Финансирует его Китай, огромное участие принимает Россия. Беларусь тоже заключала контракты, в том числе и на поставку техники для строительства этого канала.
Канал в Никарагуа будет в несколько раз больше Панамского. Эти каналы находятся рядом. И если Никарагуа завершит свой проект, то по сути новый канал станет не то что конкурентом, а полностью подрежет Панамский канал. Допустить такого американцы не могут, потому что Трамп неоднократно говорил о том, что Панамский канал - это американский канал, это ключевая торговая артерия мира.