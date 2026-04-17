Volkswagen и Audi теряют рынок: продажи рушатся, Китай доминирует

Кризис немецкого автопрома становится все глубже и безысходнее. Продажи крупнейших концернов продолжают рушиться. За первые месяцы текущего года Volkswagen продал на 4 % меньше машин, чем за аналогичный период 2025 года.



В США падение продаж и вовсе составило 13 %. Не лучше обстоят дела с Audi: компания продала в Штатах на четверть меньше машин, чем в 2025 году. А падение продаж электромобилей и вовсе составило 85 %.



У Volkswagen тоже снижение реализации электрокаров на 20 %. Главная проблема немцев - высокие пошлины, введенные США, и проигрыш ценовой конкуренции Китаю. Для КНР в производстве электрокаров сегодня не может быть соперником никто.