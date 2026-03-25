Volkswagen начнет производить системы ПВО для Израиля

Немецкий автопром разворачивается в сторону бурно растущего оборонного сектора. По информации СМИ, руководство Volkswagen ведет переговоры о производстве компонентов для израильской системы ПВО "Железный купол" на одном из своих заводов.

Речь о производстве грузовиков, перевозящих ракеты этой ЗРК, а также пусковых установок и электрогенераторов. При этом отмечается, снаряды делать не будут.

Если соответствующее решение будет принято, то производство организуют на заводе в Оснабрюке. Этому предприятию ранее грозило закрытие, цель автопроизводителя - сохранить все 2300 рабочих мест.