Volkswagen отзовет более 44 тыс. электромобилей в США
Автор:Редакция news.by
Германский автоконцерн Volkswagen (VW) отзовет более 44 тыс. электромобилей в США в связи с потенциальными рисками возгорания аккумуляторов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).
По его информации, 43 881 автомобиль будет отозван в связи с возможным перегревом высоковольтного аккумулятора моделей 2023-2025 годов. Остальные автомобили 2023-2024 годов будут отозваны в связи с неправильным расположением электродов, что также может вызвать возгорание аккумулятора.
Отмечается, что дилеры обновят программное обеспечение и, при необходимости, бесплатно произведут замену аккумуляторного блока.