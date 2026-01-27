Volkswagen отзовет более 44 тыс. электромобилей в США

Volkswagen news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d1328b8-9b59-4dd6-abcd-06a5887552f2/conversions/45c540f9-9341-4580-ba79-7ac126538ffa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d1328b8-9b59-4dd6-abcd-06a5887552f2/conversions/45c540f9-9341-4580-ba79-7ac126538ffa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d1328b8-9b59-4dd6-abcd-06a5887552f2/conversions/45c540f9-9341-4580-ba79-7ac126538ffa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d1328b8-9b59-4dd6-abcd-06a5887552f2/conversions/45c540f9-9341-4580-ba79-7ac126538ffa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Германский автоконцерн Volkswagen (VW) отзовет более 44 тыс. электромобилей в США в связи с потенциальными рисками возгорания аккумуляторов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

По его информации, 43 881 автомобиль будет отозван в связи с возможным перегревом высоковольтного аккумулятора моделей 2023-2025 годов. Остальные автомобили 2023-2024 годов будут отозваны в связи с неправильным расположением электродов, что также может вызвать возгорание аккумулятора.