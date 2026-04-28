Volkswagen рассматривает производство оружия для Украины

Автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность производства оружия в интересах Украины. Как заявил председатель правления компании, поставлена задача правительства сделать страну обороноспособной: "Тут мы видим большую возможность внести свой вклад с нашими ноу-хау, учитывая опыт в области автоматизации и квалификацию нашего персонала".

Начать планируют с завода в Оснабрюке. Производство выпускаемых там моделей Porsche завершается в этом году, а в середине 2027-го прекратится и выпуск VW. Новый потенциальный заказчик - оборонный концерн Rheinmetall.