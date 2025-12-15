Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Volkswagen впервые в истории закроет завод в Дрездене

Британская Financial Times сообщает, что в полночь закроется сборочное предприятие корпорации Volkswagen в Дрездене. В истории компании такое случается впервые.

Вдобавок Volkswagen проводит массовое сокращение персонала: кого-то увольняет с расторжением контракта, кому-то выплачивает щедрые "парашютные" деньги.

В любом случае кризис переживается концерном тяжело - планы массовых увольнений расписаны на период до 2030 года.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ГерманияVolkswagen