3.70 BYN
2.93 BYN
3.45 BYN
Volkswagen впервые в истории закроет завод в Дрездене
Автор:Редакция news.by
Британская Financial Times сообщает, что в полночь закроется сборочное предприятие корпорации Volkswagen в Дрездене. В истории компании такое случается впервые.
Вдобавок Volkswagen проводит массовое сокращение персонала: кого-то увольняет с расторжением контракта, кому-то выплачивает щедрые "парашютные" деньги.
В любом случае кризис переживается концерном тяжело - планы массовых увольнений расписаны на период до 2030 года.