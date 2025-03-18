Волна банкротств - в Литве быстро сокращается количество ресторанов

В Литве из-за банкротств стремительно сокращается количество ресторанов, сообщает БЕЛТА.

Статистика подтверждает, что количество предприятий общественного питания в Литве сокращается. По данным агентства кредитной информации Creditinfo Lietuva, к 4 марта в Литве было зарегистрировано 18 банкротств в секторе общественного питания, в то время как за весь прошлый год их количество составило 61.

Президент Ассоциации гостиниц и ресторанов Литвы Эвальда Шишкаускене уверена, что число точек общественного питания, которые сталкиваются с бакротством, даже больше, чем показывают официальные данные. По ее словам, некоторые заведения закрываются, не объявляя о банкротстве.

Шишкаускене пояснила, что в последнее время сектор общественного питания в республике пострадал от нескольких потрясений: отмены льготной ставки НДС, повышения минимальной месячной зарплаты, роста цен на продукты и одновременного снижения потребления. Кроме того, некоторые сталкиваются с финансовыми проблемами по возврату налогов, которые были отложены во время пандемии.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас подтвердил, что в секторе действительно много проблем. Он указал на резко возросшие цены, а также на снижение посещаемости заведений общепита.

При этом Маурицас сомневается, что в нынешней ситуации, когда государство пытается собрать как можно больше денег на оборону, парламентарии захотят вернуть льготную ставку НДС. "В нынешних условиях, когда Литва ставит перед собой действительно амбициозные цели по финансированию национальной обороны, и, кроме того, у нас действительно структурно выросли и, скорее всего, будут расти расходы. В настоящее время речь идет о повышении налогов, а не о сокращении. Это было бы довольно странным решением - идти против течения. Я бы не возлагал больших надежд, потому что это не будет популярным решением и с политической точки зрения", - сказал он.