Волна сокращений в Польше: заводы увольняют сотни рабочих

Немецкий производитель компонентов для бытовой техники Diehl Controls объявил о масштабных сокращениях на своем заводе в одном из городов Польши. Руководство компании приняло решение сократить штат на 20 %, что означает увольнение почти 200 человек.

Главными причинами кризиса руководство называет резкое падение спроса на европейском рынке бытовой техники, климатическую политику ЕС, а также конкуренцию со стороны азиатских производителей.