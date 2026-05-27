Волна сокращений в Польше: заводы увольняют сотни рабочих
Автор:Редакция news.by
Немецкий производитель компонентов для бытовой техники Diehl Controls объявил о масштабных сокращениях на своем заводе в одном из городов Польши. Руководство компании приняло решение сократить штат на 20 %, что означает увольнение почти 200 человек.
Главными причинами кризиса руководство называет резкое падение спроса на европейском рынке бытовой техники, климатическую политику ЕС, а также конкуренцию со стороны азиатских производителей.
Впрочем, волна увольнений захлестнула и другие промышленные предприятия Польши. О масштабной оптимизации и последующей ликвидации производства объявило руководство завода Adient Poland Oddział Metal. К 2029 году завод будет полностью закрыт, а рабочих мест лишатся более 450 человек.