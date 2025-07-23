Вооруженный конфликт вспыхнул на границе Камбоджи и Таиланда - есть погибшие

Вооруженный конфликт вспыхнул на границе Камбоджи и Таиланда. Страны обвиняют друг друга в нападении.

Согласно заявлению тайской стороны, Камбоджа развернула разведывательный дрон возле пограничного храма, а затем направила войска и начала обстрел тайских военных. Со своей стороны, в Камбодже заявили, что ее Вооруженные силы действовали строго в рамках самообороны, отвечая на вторжение тайских войск.

Как сообщили в тайском МИД, в результате камбоджийской атаки есть погибшие и раненые. Предварительно, под удары могли попасть гражданские объекты.