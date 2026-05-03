3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Вооруженное нападение на мирных жителей произошло в Лондоне
Автор:Редакция news.by
Массовая стрельба в британской столице: на юге Лондона произошло вооруженное нападение на мирных жителей.
Неизвестный мужчина открыл огонь из проезжавшей машины по месту проведения уличной барбекю-вечеринки. Ранены 4 человека, один в критическом состоянии. Подозреваемый до сих пор не задержан.
Жители Лондона напуганы: инцидент произошел прямо на улице, в месте скопления большого количества людей, и подозреваемый пока не задержан.
Стражи порядка опрашивают свидетелей и изучают записи с камер наружного наблюдения.