Вооруженное нападение на мирных жителей произошло в Лондоне

Массовая стрельба в британской столице: на юге Лондона произошло вооруженное нападение на мирных жителей.

Неизвестный мужчина открыл огонь из проезжавшей машины по месту проведения уличной барбекю-вечеринки. Ранены 4 человека, один в критическом состоянии. Подозреваемый до сих пор не задержан.

Жители Лондона напуганы: инцидент произошел прямо на улице, в месте скопления большого количества людей, и подозреваемый пока не задержан.