Воскрешение АЭС обойдется ФРГ в 20 млрд евро

Американская консалтинговая компания Radiant Energy подготовила доклад о перспективах немецкой атомной энергетики. Фактически речь идет о перспективах отрасли, которая больше не существует.

Последние реакторы в Германии были остановлены в апреле 2023 года. Тем не менее, американские специалисты установили, что воскресить АЭС Германии обойдется в 20 млрд евро. При этом станции принесли бы стране за последующие 20 лет доход, равный 100 млрд.