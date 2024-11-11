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Воскрешение АЭС обойдется ФРГ в 20 млрд евро
Американская консалтинговая компания Radiant Energy подготовила доклад о перспективах немецкой атомной энергетики. Фактически речь идет о перспективах отрасли, которая больше не существует.
Последние реакторы в Германии были остановлены в апреле 2023 года. Тем не менее, американские специалисты установили, что воскресить АЭС Германии обойдется в 20 млрд евро. При этом станции принесли бы стране за последующие 20 лет доход, равный 100 млрд.
Неизвестно, кто выступил заказчиком доклада. Возможно, и официальный Берлин. Отсутствие дешевой энергии привело к острому промышленному кризису в стране. Теперь все зависит от того, кто победит на февральских парламентских выборах. Если зеленых прокатят, то новый кабинет может принять решение о реабилитации и реанимации атомной энергетики.
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