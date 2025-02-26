Восстановить авиасообщение и работу дипмиссий. В МИД РФ рассказали о переговорах с США

В МИД отметили, что консультации прошли в развитие недавних двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. "В соответствии с поручением глав внешнеполитических ведомств были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных "раздражителей", доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций.



Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей", - проинформировали в российском ведомстве.