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Восстановить авиасообщение и работу дипмиссий. В МИД РФ рассказали о переговорах с США
В МИД России рассказали об итогах состоявшегося 27 февраля в Стамбуле раунда российско-американских консультаций, сообщает БЕЛТА.
В МИД отметили, что консультации прошли в развитие недавних двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. "В соответствии с поручением глав внешнеполитических ведомств были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных "раздражителей", доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций.
Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей", - проинформировали в российском ведомстве.
Затрагивались также вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период 2016-2018 годов.
"Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран. Американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения", - отметили в МИД РФ.
"Дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Условлено продолжать диалог по данному каналу", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Российскую сторону на консультациях возглавлял директор Департамента Северной Атлантики МИД Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.