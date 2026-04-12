Восточная гавань для белорусского бизнеса: как Оман становится стратегическим партнером Минска

Стратегическая локация между Азией и Африкой сделала Маскат (столицу Омана) крупным центром морской торговли. Установить контроль над портами - значит подчинить себе торговые пути. Посягательств было много, так что у Омана тоже есть сложное колониальное прошлое. Не зря в те времена говорили: кто владеет морем, тот владеет миром.

И сегодня многие склонны считать, что с тех пор ничего не изменилось. Всего лишь в пару часов на судне - и будет тот самый Ормузский пролив, держащий в напряжении полмира. Логистику в глобальной торговле недооценивать не стоит. Правда, логистика Омана и его портовый потенциал пострадали куда меньше других, так что все заявления о превращении Омана в альтернативный логистический хаб в регионе даже в нынешних геополитических пертурбациях, вовсе не выглядят спорными.

танкер в Ормузском проливе

Выгодная география Омана подогревает интерес к региону, и Беларусь укрепляет здесь свои позиции, выстраивая доверительные партнерские контакты. Прорубить окно на Ближний Восток, открывая новые транзитные пути поставок белорусских грузов - одна из важнейших стартовых площадок для кооперации Минска и Маската. Так было до конфликта на Ближнем Востоке, так будет и после, убежден глава МИД Беларуси Максим Рыженков. Напряженность в регионе не внесет раздрай в совместные белорусско-оманские планы.

Максим Рыженков:

"Мы в уме держим все проекты и понимаем, что Оман среди всех стран региона является единственным государством, которое на сегодняшний момент больше всех ангажированное в поиске мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Постоянно министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди занимается челночной дипломатией. Предложения, озвученные его Величеством Султаном Омана действительно создают основу для дальнейшего достижения мирного прогресса в регионе".

Белорусы едут в Оман даже несмотря на то, что в регионе неспокойно. Маскат принимает большой переговорный марафон - заседание белорусско-оманского совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям, белорусско-оманский бизнес-форум, череду двусторонних встреч. В основе сотрудничества лежит активный политический диалог на высшем уровне, поддержка лидеров Беларуси и Омана и схожие взгляды на геополитику.

Ближний Восток - перекресток больших дорог. Он связывает Европу, Азию и Африку. Здесь сосредоточена кровь мировой экономики - налаженные связи со всеми частями света, богатые ресурсы, большие деньги, а еще желание переформатировать экономику, не полагаясь лишь на нефть и газ. Регион в целом, и Оман в частности, сигнализирует миру об открытости для сотрудничества, и в Беларуси это видят.

"Оманцы дружелюбные и миролюбивые, помогают поддержанию мира. В частности, министр иностранных дел Омана играл значительную роль в контактах между США и Ираном. В Омане хотят развивать бизнес. В государстве не видят никаких барьеров между Беларусью и своей страной для продвижения бизнеса", - отметил начальник главного управления Азии и Африки МИД Беларуси Евгений Воробьев.

Евгений Воробьев

Евгений Воробьев

У Минска и Маската уже разработан большой план кооперации, а дорожная карта сотрудничества завизирована лидерами. Так что бизнес знает, что поддержка обеспечена. Со стороны Омана гарантии дает инвестиционное агентство (оно управляет деньгами страны). Его глава на переговоры с белорусской делегацией приезжает лично.

"Мы обсуждаем всю двустороннюю повестку в разных сферах сотрудничества - от торгово-экономических проектов до инвестиций. За последние годы нам удалось сообща достичь заметных результатов. Они выше, чем за прошлые 10 лет. Сегодня активно работаем над тем, чтобы сделать Оман хабом для экспорта белорусской продукции в сопредельные регионы", - рассказал президент оманского инвестагентства Абдельсалам аль-Муршиди.

Сегодня Оман наименее затронут региональной ситуацией, и через него продолжаются логистические поставки, в том числе через его территорию сухопутным путем в порты. Политическая воля лидеров двух государств цементирует отношения Беларуси и Омана. Перед белорусским государством открыты все двери, а предприятия на любом уровне - от простых специалистов до руководства, - органы госуправления спокойно контактируют с оманскими партнерами.

порт в Омане

Белорусский бизнес уже присматривается к логистическим коридорам Омана - в условиях санкций это безопасный путь для грузов. Из Омана белорусский товар может отгружаться в Африку и Азию как оманская неподсанкционная продукция. И это надежно. А главное, что есть контакт.

Абдулла аль-Харти, член правления торгово-промышленной палаты Омана, Почетный консул Беларуси в Омане:

"Выгодное географическое положение - это наш козырь. Мы можем принимать грузы и реэкспортировать их в другие регионы. У нас имеется 10 свободных экономических зон от севера до юга. Это магнит для бизнеса. Мы можем сотрудничать с Беларусью не только в сфере логистики. Есть потенциал в информационных технологиях, туризме, сельском хозяйстве. Мы верим, что нам удастся выстроить эффективное взаимодействие белорусского и оманского бизнеса".

Абдулла аль-Харти

Абдулла аль-Харти

Словом, Оман для Беларуси не ставит никаких логистических преград, но работать так, как задумано, эта схема будет при наличии совместных предприятий (то есть не просто покупать готовую белорусскую продукцию, например, технику, а быть местом ее сборки). Отсюда совместный продукт можно отгружать в регионы по соседству, там, где менее стабильно или пока нет достаточных компетенций для сборочного производства. И такие проекты уже есть.

"Между министерствами уже подписан соответствующий меморандум по взаимопониманию, между предприятиями подписаны соглашения, дорожные карты. Идет их реализация, - поделился замминистра промышленности Беларуси Леонид Рыжковский. - Приоритетом являются рынки третьих стран, но будем начинать с местного рынка. Партнерам тоже доведена стратегия: техника продвигается на местном рынке, Беларусь смотрит, как она себя зарекомендует, и только потом ее смогут поставлять в Персидский залив и страны Африки".

виды Омана

Но не логистика единой. Оман - это синоним стабильности даже в условиях турбулентности на Ближнем Востоке. Это политическая и экономическая устойчивость, инвестиционные гарантии, сохранность капитала. И таких партнеров в мире ценят, но с улицы на этот рынок не зайти. И подъем в белорусско-оманских отношениях, который достигнут в последние годы, это итог авторитета, наработанного в мусульманском мире белорусским лидером.

Начинался белорусско-оманский диалог на высшем уровне почти 20 лет назад, в 2007-м. В Маскате Президента Беларуси Александра Лукашенко принял Кабус бен Саид. Это ему Оман обязан своим нынешним процветанием. Каждый оманец почтенного возраста скажет, что еще 50 лет назад его страна была глухой арабской провинцией, где не было ни дорог, ни школ, ни больниц, а теперь Оман находится в мировом топе по уровню жизни. Здесь бесплатные медицина и образование, включая высшее, нет налогов, высокие доходы, а еще не найти общественного транспорта, если только повезет. Но местным он не нужен - у всех есть личное авто.

визит Александра Лукашенко в Оман

В честь Султана Кабуса названа главная действующая мечеть Маската и всего Султаната Оман. Она, кстати, единственная, куда разрешен вход не мусульманам, но это возможно только утром, и для этого нужна специальная одежда.

Оман - восточная тихая гавань и нетипичный мегаполис Персидского залива. Здесь все дышит историей, страна сохраняет свою аутентичность, там нет небоскребов - нарушать традиционный облик попросту запрещено, - ни стеклянных джунглей, ни насыпных островов. А вот шейхи являются не редкостью. С виду их вряд ли можно узнать, ведь в государстве демонстрировать роскошь не принято, но нашепчут, что перед вами стоит самый настоящий шейх.

виды Омана

Нефть определенно хорошее подспорье для развития, но на фоне перманентных потрясений на энергетических рынках Оману интересно диверсифицировать экономику и развивать другие направления. А чтобы понять какие, достаточно зайти в местный магазин. В Омане это красивая витрина импорта. Здесь, как в Греции, есть все, но заграничное, а хотят больше своего.

Продовольственная безопасность - тревога для всего Ближнего Востока. Здесь крайне мало пригодных для ведения сельского хозяйства земель. А в Омане только несколько процентов территорий, отсюда возникает логичный интерес к качественным продуктам и современным технологиям их производства. Пока в Оман уезжает белорусское сухое молоко, организованы пробные партии детского питания, но профильный замминистра заверил, что можно больше.

Александр Яковчиц, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Мы знаем емкость рынка по птице (Оман импортирует 117 тыс. т) и будем ждать инспекцию оманских специалистов для аккредитации белорусских предприятий производителей птицы. Нам интересно расширить линейку молочных продуктов, то есть поставлять не только сухое молоко и детское питание, где можно прирастать в объемах, но и обсуждать возможности поставки сливочного масла и сыров. Последние являются емкой импортной позицией в Омане - данную продукцию импортируют в количестве порядка 20 тыс. т. Мы с точки зрения качества и цены могли бы конкурировать на этом рынке".

молочная продукция в оманском магазине

Больше можем и в части не только поставок, но и совместных производств. Собственных молочных на Ближнем Востоке в целом и в Омане в частности практически нет, а делать ставку лишь на западных производителей, особенно в сегменте детского питания, недальновидно. Так что партнеры обсуждают, как вместе делать хорошие и вкусные продукты. Но технологии нужны Оману разные, об этом говорит его интерес к высоким ноу-хау. Так что Парк высоких технологий и его резидентов тоже ждут, как и медиков - Султанат настроен усовершенствовать систему здравоохранения.

Но флагманским для Беларуси и Омана призван стать проект строительства целлюлозно-картонного комбината. Оманские инвестиции плюс белорусское сырье (а в Беларуси переизбыток низкотоварной древесины) - равно новый завод, поддержка компетенций, развитие регионов, работа и достаток для сотен семей. Глава белорусской дипмиссии не стал раскрывать все карты, но намекнул, что Минск и Маскат настроены на долгосрочное партнерство.

строительство целлюлозно-картонного комбината

"В октябре 2025 года был заключен меморандум о сотрудничестве и по его реализации общим объемом инвестиций 1,4 млрд долларов и объемом ежегодного производства 800 тыс. т. Этот проект является одним из флагманских ключевых, который позволит также реализовать белорусские компетенции в сфере деревообработки и целлюлозно-картонной промышленности, а также будет являться магнитом для привлечения другого бизнеса в Беларусь", - рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте и Омане по совместительству Евгений Соболевский.

Вообще, заметный тренд: бизнес стал чаще выбирать Оман для инвестиций, тесня ОАЭ. Белорусы тоже дают понять, что готовы здесь работать, тем более сняты все визовые барьеры, и турист уже этим пользуется.

виды Омана

Туризм, кстати, хороший индикатор, что страна становится заметной и открытой. Плюс ко всему здесь наблюдается стабильность, сильная валюта, покрепче американского доллара, свободные экономические зоны и все та же уникальная география и просто место, где ждут белорусов. Так что, похоже, только начинается история белорусско-оманского сотрудничества. Минск и Маскат имеют все шансы стать друг для друга местом, куда хочется вернуться.

Почему белорусско-оманское сотрудничество является защитой экономических интересов страны и реальным шансом для сотен белорусских предприятий выйти на новые рынки, подробнее смотрите в специальном репортаже.