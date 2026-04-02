Война на Ближнем Востоке грозит масштабным кризисом в мировой экономике

По оценкам, конфликт вокруг Ирана усиливает последствия геополитических рисков далеко за пределами энергетических рынков. Рост транспортных расходов и страховых взносов увеличивает давление на экономику. А сбои в работе торговых и финансовых рынков повышают риск более масштабного кризиса с цепной реакцией. Из отчета следует, что рост мирового товарооборота может замедлиться с почти 5 % в 2025 году до 1,5-2,5 % в этом. А темпы мирового экономического роста замедлятся с почти 3 % в 2025-м до чуть более чем 2,5 %. И это при условии, что конфликт не будет дальше обостряться.