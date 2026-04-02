Война на Ближнем Востоке грозит масштабным кризисом в мировой экономике
Продолжение военных действий на Ближнем Востоке грозит масштабным кризисом, который затронет сразу несколько секторов мировой экономики. Об этом предупреждает ООН.
По оценкам, конфликт вокруг Ирана усиливает последствия геополитических рисков далеко за пределами энергетических рынков. Рост транспортных расходов и страховых взносов увеличивает давление на экономику. А сбои в работе торговых и финансовых рынков повышают риск более масштабного кризиса с цепной реакцией. Из отчета следует, что рост мирового товарооборота может замедлиться с почти 5 % в 2025 году до 1,5-2,5 % в этом. А темпы мирового экономического роста замедлятся с почти 3 % в 2025-м до чуть более чем 2,5 %. И это при условии, что конфликт не будет дальше обостряться.
Специалисты также обращают внимание, что эскалация конфликта обнажает скрытые факторы уязвимости, включая слабый рост, растущее неравенство и повышение стоимости жизни.