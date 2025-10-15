Варшава продолжает гадать на кофейной гуще касательно украинского конфликта. Глава МИД Польши сделал громкое заявление о планах Киева против России. По словам Сикорского, Украина готовится продолжать военные действия еще на протяжении 3 лет.

Кроме того, политик заявил, что Евросоюзу необходимо продолжать поддержку Украины и предоставить ей больше боеприпасов, таких как средства ПВО, оружие малой и средней дальности.