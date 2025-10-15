Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Война в Украине продлится еще три года - заявил глава МИД Польши

Варшава продолжает гадать на кофейной гуще касательно украинского конфликта. Глава МИД Польши сделал громкое заявление о планах Киева против России. По словам Сикорского, Украина готовится продолжать военные действия еще на протяжении 3 лет.

Кроме того, политик заявил, что Евросоюзу необходимо продолжать поддержку Украины и предоставить ей больше боеприпасов, таких как средства ПВО, оружие малой и средней дальности.

Также он выразил надежду, что президент США предоставит Киеву ракеты Tomahawk. Сам Трамп с решением не спешит. Накануне американский лидер заявил, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече с Зеленским в пятницу, 17 октября.

