ВОЗ: Количество заболевших холерой во всем мире увеличилось примерно на 50 %

Количество случаев заболевания и смертей от холеры увеличилось во всем мире примерно на 50 % в 2024 году по сравнению с 2023-м. Показатель составил не менее 810 тыс. случаев и 5,9 тыс. смертей в 2024 году. Об этом заявил на брифинге в Женеве руководитель группы ВОЗ по борьбе с холерой Филипп Барбоза, сообщает РИА Новости.

"Хотя позднее в этом году мы опубликуем более полные статистические данные, предварительные данные показывают, что в 2024 году ВОЗ было зарегистрировано почти 810 тыс. случаев и 5,9 тыс. смертей, что примерно на 50 % превышает показатели 2023 года", - сказано в документе.

Барбоза добавил, что эти цифры занижены, поскольку официальная отчетность остается неполной.

"Но даже эти цифры слишком высоки для холеры, болезни, которая распространяется через пищу или воду, зараженную бактериями, содержащимися в фекалиях. Такой болезни не должно быть в 21 веке", - считает представитель ВОЗ.

По данным организации, c начала 2025 года в 25 странах было зарегистрировано почти 100 тыс. случаев заболевания холерой и 1,3 тыс. смертей.

"Холера продолжает поражать новые страны. В этом году Намибия сообщила о вспышке холеры после 10 лет отсутствия случаев заболевания. В таких странах, как Кения, Малави, Замбия и Зимбабве, которые ранее заявляли о прекращении вспышек, наблюдается всплеск заболеваемости", - сожалел Барбоза.