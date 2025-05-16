Возможные договоренности в Стамбуле могут оказаться под угрозой

Договоренности, к которым могут прийти на российско-украинских переговорах в Стамбуле, возможно, окажутся под угрозой из-за того, что президентский срок Зеленского давно истек и сторонам нужно проработать условия их легализации. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщает РИА Новости.

"Мы многократно высказывались, мы анализировали украинское законодательство и в соответствии с ним мы точно понимаем, что полномочия Зеленского, как легитимного руководителя страны, они закончились. И это все подчеркивается и принимается и в международном сообществе, и в экспертном сообществе. И второго мнения в этом смысле тоже нет. И это понимает и целый ряд других стран. Поэтому есть риски, что достигнутые договоренности, подписанные нелегитимным образом, могут быть дезавуированы", - сказал он на брифинге в Бишкеке.

По словам Мирошника, такие риски должны обсуждаться в ходе переговорного процесса, чтобы обсудить переходные условия и то, каким образом документ со сценарием урегулирования конфликта может быть легализован.

"Опять же нужны консультации с другими международными игроками, которые должны подтвердить, что именно в таком формате они становятся легитимными, принимаемыми всеми сторонами как вариант урегулирования. Но поверьте, это сегодня не первый вопрос. Это вопрос, к которому надо еще прийти, при этом пройти достаточно долгую дорогу в поиске удобоваримого, приемлемого механизма регулирования", - заявил посол.