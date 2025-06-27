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Впервые с 2022 года в Японии применили смертную казнь
Автор:Редакция news.by
В Японии впервые с 2022 года казнили преступника. 34-летнего убийцу приговорили к высшей мере наказания еще четыре года назад.
После того, как все апелляции преступника были рассмотрены и отвергнуты, он взошел на эшафот. Даже у японских противников смертной казни нынешняя экзекуция не вызвала протеста - повешенный с особой жестокостью совершил девять убийств и, очевидно, свою участь вполне заслужил.