Впервые за 10 тысяч лет в Эфиопии проснулся вулкан Хайли-Губби. Мощный столб пепла поднялся на высоту более 13 с половиной километров. Спутники зафиксировали выброс диоксида серы в атмосферу.

Шлейф пепла распространился в сторону Йемена и Омана, а также в нижних слоях атмосферы - к Джибути. Специалисты не исключают, что извержение Хайли-Губби может представлять опасность для местного населения и для международного авиасообщения.

Усилилась активность вулкана Семеру в Индонезии