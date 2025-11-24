3.69 BYN
Впервые за 10 тысяч лет: в Эфиопии проснулся вулкан Хайли-Губби
Автор:Редакция news.by
Впервые за 10 тысяч лет в Эфиопии проснулся вулкан Хайли-Губби. Мощный столб пепла поднялся на высоту более 13 с половиной километров. Спутники зафиксировали выброс диоксида серы в атмосферу.
Шлейф пепла распространился в сторону Йемена и Омана, а также в нижних слоях атмосферы - к Джибути. Специалисты не исключают, что извержение Хайли-Губби может представлять опасность для местного населения и для международного авиасообщения.
Усилилась активность вулкана Семеру в Индонезии
Также усилилась активность вулкана Семеру - самого высокого в Индонезии. Сотням жителей провинции Восточная Ява пришлось эвакуироваться. По данным местных властей, выбросы горячего пепла и лавы повредили жилые постройки, инфраструктуру и сельхозугодия.