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Впервые за несколько десятилетий затопило Сахару

Аномальное явление в пустыне. Впервые за несколько десятилетий затопило Сахару.

По сообщениям Independent, вода, хлынувшая через пески и оазисы, привела к гибели более 20 человек в Марокко и Алжире.

Местные фермеры также жалуются на причиненный ущерб.

А метеорологи предупреждают - осадки, вызванные экстратропическим штормом, могут поменять погоду в регионе на месяцы и даже годы вперед.

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