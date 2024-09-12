Аномальное явление в пустыне. Впервые за несколько десятилетий затопило Сахару.

По сообщениям Independent, вода, хлынувшая через пески и оазисы, привела к гибели более 20 человек в Марокко и Алжире.

Местные фермеры также жалуются на причиненный ущерб.