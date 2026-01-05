расколотый флаг ЕС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d57a97b3-ea50-4ca7-8bb3-1dd58ee79a87/conversions/f9324966-d448-439c-bbff-8cc78ec0ae97-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d57a97b3-ea50-4ca7-8bb3-1dd58ee79a87/conversions/f9324966-d448-439c-bbff-8cc78ec0ae97-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d57a97b3-ea50-4ca7-8bb3-1dd58ee79a87/conversions/f9324966-d448-439c-bbff-8cc78ec0ae97-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d57a97b3-ea50-4ca7-8bb3-1dd58ee79a87/conversions/f9324966-d448-439c-bbff-8cc78ec0ae97-xl-___webp_1920.webp 1920w

Минувший 2025 год четко обозначил лидеров, чье время ушло. Вереница отставок, кризисов и скандалов вновь сотрясала европейские и не только страны. Франция, Литва, Германия, Канада, Бельгия, Болгария, Чехия, Румыния и Япония - список сосланных в политический утиль весомый. Они ушли и не обещали вернуться.

Первый пошел уже в первую неделю 2025 года: 6 января о своей отставки объявил канадский премьер. Низкие рейтинги и невозможность победить на будущих выборах вынудили Джастина Трюдо собирать чемоданы. Палату общин он покидал, показывая язык на камеру.

Отставка из-за коррупции в Литве

Выгнало время и правительство Литвы. 4 августа 2025 года кабмин сложил полномочия. Спасибо сказали премьеру Гинтаутасу Палуцкасу. Причина - коррупция.

Коррупционный скандал вокруг компании, которая находится в собственности члена в его семье, оказался громким. Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал объяснений или отставки. Палуцкас выбрал второе, уже после скандала всплыла и недвижимость экс-премьера.

В 2012 году Палуцкас купил себе квартиру в центре Вильнюса через кипрскую компанию по заниженной цене. Причем землю для строительства он предоставил сам, будучи главой муниципалитета города. Также политик незаконно приватизировал кусок государственного леса, который находился под защитой государства.

Правительство пошло на выход, а вместе с этим испортилось настроение у президента Литвы. Рейтинг доверия рухнул до исторического минимума.

Отставки из-за экономики в Болгарии

11 декабря волна протестов смыла и правительство Болгарии. Причина отставки опять-таки - проблемы с бюджетом.

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков покинул свой пост за 20 дней до вступления Болгарии в Еврозону. Уже с 1 января 2026 года страна должна перейти на Евро.

В Софии и других городах прошли протесты под лозунгом "Лев живи", апеллируя к названию национальной валюты. Проект бюджета Болгарии на следующий год верстался из понимания, что государственный долг страны составит 45 % ВВП. Сокращение трат, как это привычно в еврозоне, планировали начать с социальной сферы. Однако протесты пока лишь заморозили изменения Болгарии.

Снежанка Тодорова, председатель координационного совета "Болгария - Россия", председатель Союза болгарских журналистов:

"Грубейшие ошибки, отсутствие для народа реальных результатов борьбы с коррупцией, зависимость судебной власти в большей степени от политики коалиции из нескольких управляющих партий вызвали огромное недовольство. Протесты были на протяжении нескольких дней, причем их волна нарастала, и, в конечном счете, бюджет был не принят, и правительство во главе с премьер-министром ушло в отставку".

Экономические трудности, внутриполитические разногласия и дипломатические неудачи минувшего года серьезно ослабили позиции Европейского союза на мировой арене, поставив под вопрос его статус одного из глобальных центров силы.

Брюссель и его вороватая, коррумпированная верхушка упорно пытаются убедить себя и других в том, что Россия почему-то нападет на Европу, и в том, что Москва проиграет Киеву на поле боя, а они будут подсчитывать дивиденды.

Илон Маск коротко описал масштаб европейской проблемы: ЕС нужно устранить, а странам вернуть их суверенитет, чтобы правительства могли лучше представлять свои народы.

В целом ЕС продолжает забивать последние гвозди в крышку европейского гроба. Провал на дипломатическом фронте, откровенно антинародная политика, рекордные антирейтинги, налоги растут, коммуналка тоже, зарплата стоит на месте, а многих попросту увольняют, социальные пособия уменьшаются, страны загоняют в огромные долги. Почему-то кажется, что в новом 2026 году оторванные от жизни политики продолжат марафон громких отставок.