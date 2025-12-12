3.72 BYN
ВС Литвы направили сотни военных на борьбу с метеозондами
Автор:Редакция news.by
Литовские военные подключились к борьбе с воздушными шарами. Речь идет о метеозондах с контрабандными сигаретами.
Вдоль границы с Беларусью уже разместили батальоны противовоздушной обороны, заявил представитель армейского командования прибалтийской республики. Ранее он же объяснил, что метеозонды не могут быть сбиты, так как это "крайне опасный маневр".
При этом глава ВС Литвы заявил, что у армии пока нет решений для борьбы с метеозондами. По его словам, доступные военным средства слишком дорогие, чтобы тратить их на воздушные шары.