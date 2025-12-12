ВС Литвы направили сотни военных на борьбу с метеозондами

Литовские военные подключились к борьбе с воздушными шарами. Речь идет о метеозондах с контрабандными сигаретами.

Вдоль границы с Беларусью уже разместили батальоны противовоздушной обороны, заявил представитель армейского командования прибалтийской республики. Ранее он же объяснил, что метеозонды не могут быть сбиты, так как это "крайне опасный маневр".