Все ближе к пропасти... Стрелки часов Судного дня перевели на 1 секунду вперед

На шаг ближе к пропасти. Ученые перевели стрелки часов Судного дня на секунду ближе к полуночи - до 89 секунд.

"Мы переводим стрелки часов ближе к полуночи, потому что не видим достаточного прогресса, позитивного сдвига в решении глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, включая ядерные риски, изменение климата, биологические угрозы и достижения в области прорывных технологий".