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Все ближе к пропасти... Стрелки часов Судного дня перевели на 1 секунду вперед

На шаг ближе к пропасти. Ученые перевели стрелки часов Судного дня на секунду ближе к полуночи - до 89 секунд.

Дэниэл Холтс, председатель совета по науке и безопасности журнала "Бюллетень ученых-атомщиков":

"Мы переводим стрелки часов ближе к полуночи, потому что не видим достаточного прогресса, позитивного сдвига в решении глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, включая ядерные риски, изменение климата, биологические угрозы и достижения в области прорывных технологий".

Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.

Фото АР

часыученые