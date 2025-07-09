Все менее популярен. "Вельт" публикует провальные данные для правящей коалиции и канцлера Мерца

Газета "Вельт" публикует данные нового соцопроса, которые можно считать провальными как для правящей коалиции Германии, так и лично для канцлера Мерца. Уровень их поддержки продолжает снижаться и достиг минимальных за последние полтора года показателей.



Довольны канцлером лишь 35 % опрошенных. Четыре месяца назад, когда Мерц занял свой пост, его поддерживали 43 % граждан. За ХДС-ХСС проголосовали бы только 27 % избирателей. За их партнеров по правящей коалиции из СДПГ вообще лишь 13 %.