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Пошел четвертый десяток, как между Беларусью и Россией появился договор о создании Союзного государства. Скептиков было немало, но никому ничего доказывать не пришлось. Все показало время. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Опыт приграничных регионов - тот самый, что может быть показательным для масштабирования вглубь России. Город белокаменных церквей и старинных соборов с изобилием исторической архитектуры, приграничный для Беларуси Псков. Это мощный индустриальный центр - в регионе около 200 промышленных предприятий. Такой потенциал вкупе с развитой транспортной инфраструктурой создает все предпосылки для привлечения инвестиций и реализации программ импортозамещения.

"Предприятие, одно из немногих, имеет возможность выпуска кабелей с классической резиновой изоляцией. Мы производим собственные резиновые смеси. На двух агрегатах производим кабели с резиновой изоляцией. Они нужны в большей степени для работы подвижных элементов, подвижных механизмов, в том числе для транспорта. Самое большое направление - это кабели судовые. В том числе для ледоколов, атомоходов и плавучих энергоблоков", - рассказал главный технолог предприятия "Севкабель", г. Псков Фарук Шарипов.

И Белорусская атомная электростанция строилась с применением материалов этого производства. Группа "Севкабель" - одна из крупнейших российских компаний кабельной промышленности. Костяк холдинга составляет 9 кабельных заводов в России и странах СНГ, а также научно-исследовательский институт.

"Все показало время" - как за 30 лет укрепилось Союзное государство news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dacbcb6d-4530-4451-8e47-9a5f9083ea1a/conversions/cf4ce148-ab37-4cbc-b8ee-ed58736ed8c1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dacbcb6d-4530-4451-8e47-9a5f9083ea1a/conversions/cf4ce148-ab37-4cbc-b8ee-ed58736ed8c1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dacbcb6d-4530-4451-8e47-9a5f9083ea1a/conversions/cf4ce148-ab37-4cbc-b8ee-ed58736ed8c1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dacbcb6d-4530-4451-8e47-9a5f9083ea1a/conversions/cf4ce148-ab37-4cbc-b8ee-ed58736ed8c1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Импортозамещение - главная задача, которую предстояло решить после ухода зарубежных компаний. Научились изготавливать такой продукт, который незаменим во взрывоопасных зонах, в шахтах, на химических и нефтеперерабатывающих заводах. Объемы позволяют закрывать всю потребность внутреннего рынка Беларуси и России.

"Если мы будем рассматривать географию наших поставок, то, конечно, большинство поставок у нас происходит на внутренней рынок Российской Федерации. Ну, тем не менее, хочу с радостью отметить, что 10 % от всего товарооборота нашего предприятия - это поставки в Республику Беларусь. Мы продолжаем сотрудничать и наращивать объемы с каждым годом", - отметил директор предприятия "Севкабель" Алексей Сохраннов.

Не поставками едиными, с учетом множества завозного оборудования, которое периодически выходит из строя, на производстве пригодились компетенции белорусских машиностроителей. Наши разработчики изготовили те узловые части и отдельные механизмы, которые стало сложнее привезти в страны СНГ. И этот процесс непрерывный.

У эффективности союзной стройки сегодня два ключевых направления, где обмен товарами, услугами - стойкий фундамент, на котором надо возводить стены. И это взаимные посылы и тенденции, которым следуют в приграничье. Открытость региона к сотрудничеству с белорусами, хоть в большей части это пока касается торговли, может стать тем самым лучшим опытом, который захочется масштабировать вглубь. Прирастаем в цифрах - с 2020 года больше, чем в 1,5 раза вырос товарооборот, да и перспективы имеют конкретные очертания. С учетом географии это и должно, и может стать примером эталонного взаимодействия.

"Все показало время" - как за 30 лет укрепилось Союзное государство news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c20c951-b6a1-4d59-abdc-6fc024847b77/conversions/d117818b-77ed-4020-84b2-0d9229e623af-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c20c951-b6a1-4d59-abdc-6fc024847b77/conversions/d117818b-77ed-4020-84b2-0d9229e623af-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c20c951-b6a1-4d59-abdc-6fc024847b77/conversions/d117818b-77ed-4020-84b2-0d9229e623af-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c20c951-b6a1-4d59-abdc-6fc024847b77/conversions/d117818b-77ed-4020-84b2-0d9229e623af-xl-___webp_1920.webp 1920w

Псков может стать первым российским городом, где можно будет купить белорусское по ценам, как в Беларуси. Дом торговли Витебска соберет продукты не только побратимского для Пскова региона, а еще приграничье больше других ощущает ритм и вес трансграничных потоков. Отсюда не спадающий градус формирования единого бесшовного транспортного пространства. Последние новости в этой части: Витебскую и Псковскую области свяжут скоростные ЖД-линии. Это как раз про снятие барьеров и создание условий, которые идут от жизни. Это главные акценты в союзной интеграции, чтобы за проектами стояла реальная поддержка и защита интересов простых людей.

Развитие социальных проектов - это результат экономического аспекта от интеграции и инвестиций. Кооперация - это то, что заметно укрепляет прочность и взаимно закрывает вопросы импортозамещения. При этом важный момент в сохранении принципов взаимодополнения без создания дублирующих производств. Группа компаний "Титан" и белорусское "Могилевхимволокно" этому направлению следует уже не первый год. Имея практически полный цикл для производства, нехватку нужных компонентов компенсируют белорусским. Эффект от кооперации намерены усилить.

Псковский завод "Титан-Полимера" - это проект по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата - волокон, пленок и нетканных материалов. Реализуются на территории Особой экономической зоны "Моглино". Ожидается, что этот стратегически важный проект позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения. Это одно из самых современных производств Группы компаний "Титан", с которой Беларусь сотрудничает десятки лет. Кроме обычных поставок и обмена, либо сырьевыми, либо готовыми продуктами, сегодня говорят об инвестициях.

"Все показало время" - как за 30 лет укрепилось Союзное государство news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e984aa23-66eb-47e4-82ff-4a33ffb544be/conversions/89dad774-1be9-4956-abed-ad5501cb7c87-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e984aa23-66eb-47e4-82ff-4a33ffb544be/conversions/89dad774-1be9-4956-abed-ad5501cb7c87-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e984aa23-66eb-47e4-82ff-4a33ffb544be/conversions/89dad774-1be9-4956-abed-ad5501cb7c87-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e984aa23-66eb-47e4-82ff-4a33ffb544be/conversions/89dad774-1be9-4956-abed-ad5501cb7c87-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Невзирая на то, что у Группы компаний "Титан" в России собственная большая программа по модернизации и строительству новых импортозамещающих, в первую очередь, мощностей, тем не менее по тем кооперационным продуктам, которые интересны и им, и нам, мы договорились, что, возможно, будет назначен определенный объем средств, которые Группа компаний "Титан" вложит в белорусские предприятия для того, чтобы наладить еще более тесное кооперационное сотрудничество", - рассказал глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой.

В первую очередь речь о предприятии "Могилевхимволокно". Это ведущий производитель полиэфирной продукции и основной поставщик сырья для легкой промышленности. Мощности и сохранившиеся компетенции позволяют гибко реагировать на запрос потребителя, а реализуемая инвестпрограмма - держать руку на пульсе.

Более 65 % производимой продукции поставляется на внешние рынки. На одной площадке единый комплекс производств, связанный технологическим циклом от получения исходного сырья до выпуска готовой продукции.

С псковской компанией наши могилевские производители работают уже два года. Волокна и нити, синтетическая пленка, перечень выпускаемой продукции широкий, однако российский интерес к нам в другом. Прозрачные гранулы, которые сегодня производят на "Могилевхимволокно", и есть предмет разговора, из них производят пленку.

"Все показало время" - как за 30 лет укрепилось Союзное государство news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da4839a0-36d2-48b1-b504-875d6e463b8d/conversions/ff25716a-7ed3-44dd-b3e7-7e73432083da-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da4839a0-36d2-48b1-b504-875d6e463b8d/conversions/ff25716a-7ed3-44dd-b3e7-7e73432083da-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da4839a0-36d2-48b1-b504-875d6e463b8d/conversions/ff25716a-7ed3-44dd-b3e7-7e73432083da-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da4839a0-36d2-48b1-b504-875d6e463b8d/conversions/ff25716a-7ed3-44dd-b3e7-7e73432083da-xl-___webp_1920.webp 1920w

За 2024 год на российский рынок поставили такой продукции в пределах 2 млн долларов. Темпов и глубины взаимодействия не сбавляли и в году минувшем. Сегодня же перед разработчиками стоят новые задачи - производство привычного продукта, но с усовершенствованными свойствами.

Беларусь и Россия. Аналогов объединения двух суверенных государств в мире не существует. Несмотря на прогнозы скептиков позади 28 реализованных союзных программ вышли на серьезный уровень интеграции налоговых и таможенных систем, которые противостоят вызовам и обеспечивают прозрачность товарооборота. Дополнительным фильтром станет Комитет по стандартизации и качеству. В рамках единой промышленной политики продолжен диалог над приданием статуса "товара Союзного государства". Машиностроение, станки, автобусы и грузовой транспорт в пилотном проекте. Перечень будет расширен, как и продолжен диалог о возможностях кооперации.

Россия для нас основной торговый партнер. В 2025 году побили исторический максимум в обмене товарами и услугами - вкупе 62 млрд долларов. Важно, до 90 % расчетов происходит в национальных валютах. Импульсом для поиска новых точек соприкосновения по самым разным направлениям уже традиционно выступает форум регионов Беларуси и России. Вдобавок к экономике развитие партнерских и дружеских связей, культурно-гуманитарной сферы, укрепление контактов между деловым сообществом.

В 2026 году завершается трехлетний цикл положения Договора о создании Союзного государства. Каким будет следующий документ? Исполнителям еще предстоит наполнить его содержанием. И это в том числе шаги в области образования, культуры, туризма. Здесь может появиться понятие "туристический кэшбек". Воедино активнее нужно и будем собирать научный потенциал, что позволяет кроме образовательного аспекта закрывать тему инноваций.

"Все показало время" - как за 30 лет укрепилось Союзное государство news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cf91652-1167-4e86-b8b4-d5a91d87471e/conversions/c64d2c8d-8447-4fb1-8ff6-5be7a0e9337c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cf91652-1167-4e86-b8b4-d5a91d87471e/conversions/c64d2c8d-8447-4fb1-8ff6-5be7a0e9337c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cf91652-1167-4e86-b8b4-d5a91d87471e/conversions/c64d2c8d-8447-4fb1-8ff6-5be7a0e9337c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cf91652-1167-4e86-b8b4-d5a91d87471e/conversions/c64d2c8d-8447-4fb1-8ff6-5be7a0e9337c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Когда мы говорим об интеграции России и Республики Беларусь, то Белорусско-Российский университет - это один из наиболее успешных примеров того, каким образом и насколько успешно может быть реализована такая интеграция", - отметил проректор по научной работе Белорусско-Российского университета Виктор Пашкевич.

В том числе, благодаря сотрудничеству на базе университета создан центр "Индустрия" 4.0. Искусственный интеллект и мобильные роботы, программирование в машиностроении - это реальность. Около сотни российских студентов обучаются здесь, половина по белорусским образовательным программам.