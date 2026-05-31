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"Все показало время" - как за 30 лет укрепилось Союзное государство
Пошел четвертый десяток, как между Беларусью и Россией появился договор о создании Союзного государства. Скептиков было немало, но никому ничего доказывать не пришлось. Все показало время. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".
Опыт приграничных регионов - тот самый, что может быть показательным для масштабирования вглубь России. Город белокаменных церквей и старинных соборов с изобилием исторической архитектуры, приграничный для Беларуси Псков. Это мощный индустриальный центр - в регионе около 200 промышленных предприятий. Такой потенциал вкупе с развитой транспортной инфраструктурой создает все предпосылки для привлечения инвестиций и реализации программ импортозамещения.
"Предприятие, одно из немногих, имеет возможность выпуска кабелей с классической резиновой изоляцией. Мы производим собственные резиновые смеси. На двух агрегатах производим кабели с резиновой изоляцией. Они нужны в большей степени для работы подвижных элементов, подвижных механизмов, в том числе для транспорта. Самое большое направление - это кабели судовые. В том числе для ледоколов, атомоходов и плавучих энергоблоков", - рассказал главный технолог предприятия "Севкабель", г. Псков Фарук Шарипов.
И Белорусская атомная электростанция строилась с применением материалов этого производства. Группа "Севкабель" - одна из крупнейших российских компаний кабельной промышленности. Костяк холдинга составляет 9 кабельных заводов в России и странах СНГ, а также научно-исследовательский институт.
Импортозамещение - главная задача, которую предстояло решить после ухода зарубежных компаний. Научились изготавливать такой продукт, который незаменим во взрывоопасных зонах, в шахтах, на химических и нефтеперерабатывающих заводах. Объемы позволяют закрывать всю потребность внутреннего рынка Беларуси и России.
"Если мы будем рассматривать географию наших поставок, то, конечно, большинство поставок у нас происходит на внутренней рынок Российской Федерации. Ну, тем не менее, хочу с радостью отметить, что 10 % от всего товарооборота нашего предприятия - это поставки в Республику Беларусь. Мы продолжаем сотрудничать и наращивать объемы с каждым годом", - отметил директор предприятия "Севкабель" Алексей Сохраннов.
Не поставками едиными, с учетом множества завозного оборудования, которое периодически выходит из строя, на производстве пригодились компетенции белорусских машиностроителей. Наши разработчики изготовили те узловые части и отдельные механизмы, которые стало сложнее привезти в страны СНГ. И этот процесс непрерывный.
У эффективности союзной стройки сегодня два ключевых направления, где обмен товарами, услугами - стойкий фундамент, на котором надо возводить стены. И это взаимные посылы и тенденции, которым следуют в приграничье. Открытость региона к сотрудничеству с белорусами, хоть в большей части это пока касается торговли, может стать тем самым лучшим опытом, который захочется масштабировать вглубь. Прирастаем в цифрах - с 2020 года больше, чем в 1,5 раза вырос товарооборот, да и перспективы имеют конкретные очертания. С учетом географии это и должно, и может стать примером эталонного взаимодействия.
Псков может стать первым российским городом, где можно будет купить белорусское по ценам, как в Беларуси. Дом торговли Витебска соберет продукты не только побратимского для Пскова региона, а еще приграничье больше других ощущает ритм и вес трансграничных потоков. Отсюда не спадающий градус формирования единого бесшовного транспортного пространства. Последние новости в этой части: Витебскую и Псковскую области свяжут скоростные ЖД-линии. Это как раз про снятие барьеров и создание условий, которые идут от жизни. Это главные акценты в союзной интеграции, чтобы за проектами стояла реальная поддержка и защита интересов простых людей.
Развитие социальных проектов - это результат экономического аспекта от интеграции и инвестиций. Кооперация - это то, что заметно укрепляет прочность и взаимно закрывает вопросы импортозамещения. При этом важный момент в сохранении принципов взаимодополнения без создания дублирующих производств. Группа компаний "Титан" и белорусское "Могилевхимволокно" этому направлению следует уже не первый год. Имея практически полный цикл для производства, нехватку нужных компонентов компенсируют белорусским. Эффект от кооперации намерены усилить.
Псковский завод "Титан-Полимера" - это проект по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата - волокон, пленок и нетканных материалов. Реализуются на территории Особой экономической зоны "Моглино". Ожидается, что этот стратегически важный проект позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения. Это одно из самых современных производств Группы компаний "Титан", с которой Беларусь сотрудничает десятки лет. Кроме обычных поставок и обмена, либо сырьевыми, либо готовыми продуктами, сегодня говорят об инвестициях.
"Невзирая на то, что у Группы компаний "Титан" в России собственная большая программа по модернизации и строительству новых импортозамещающих, в первую очередь, мощностей, тем не менее по тем кооперационным продуктам, которые интересны и им, и нам, мы договорились, что, возможно, будет назначен определенный объем средств, которые Группа компаний "Титан" вложит в белорусские предприятия для того, чтобы наладить еще более тесное кооперационное сотрудничество", - рассказал глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой.
В первую очередь речь о предприятии "Могилевхимволокно". Это ведущий производитель полиэфирной продукции и основной поставщик сырья для легкой промышленности. Мощности и сохранившиеся компетенции позволяют гибко реагировать на запрос потребителя, а реализуемая инвестпрограмма - держать руку на пульсе.
Более 65 % производимой продукции поставляется на внешние рынки. На одной площадке единый комплекс производств, связанный технологическим циклом от получения исходного сырья до выпуска готовой продукции.
С псковской компанией наши могилевские производители работают уже два года. Волокна и нити, синтетическая пленка, перечень выпускаемой продукции широкий, однако российский интерес к нам в другом. Прозрачные гранулы, которые сегодня производят на "Могилевхимволокно", и есть предмет разговора, из них производят пленку.
За 2024 год на российский рынок поставили такой продукции в пределах 2 млн долларов. Темпов и глубины взаимодействия не сбавляли и в году минувшем. Сегодня же перед разработчиками стоят новые задачи - производство привычного продукта, но с усовершенствованными свойствами.
Беларусь и Россия. Аналогов объединения двух суверенных государств в мире не существует. Несмотря на прогнозы скептиков позади 28 реализованных союзных программ вышли на серьезный уровень интеграции налоговых и таможенных систем, которые противостоят вызовам и обеспечивают прозрачность товарооборота. Дополнительным фильтром станет Комитет по стандартизации и качеству. В рамках единой промышленной политики продолжен диалог над приданием статуса "товара Союзного государства". Машиностроение, станки, автобусы и грузовой транспорт в пилотном проекте. Перечень будет расширен, как и продолжен диалог о возможностях кооперации.
Россия для нас основной торговый партнер. В 2025 году побили исторический максимум в обмене товарами и услугами - вкупе 62 млрд долларов. Важно, до 90 % расчетов происходит в национальных валютах. Импульсом для поиска новых точек соприкосновения по самым разным направлениям уже традиционно выступает форум регионов Беларуси и России. Вдобавок к экономике развитие партнерских и дружеских связей, культурно-гуманитарной сферы, укрепление контактов между деловым сообществом.
В 2026 году завершается трехлетний цикл положения Договора о создании Союзного государства. Каким будет следующий документ? Исполнителям еще предстоит наполнить его содержанием. И это в том числе шаги в области образования, культуры, туризма. Здесь может появиться понятие "туристический кэшбек". Воедино активнее нужно и будем собирать научный потенциал, что позволяет кроме образовательного аспекта закрывать тему инноваций.
"Когда мы говорим об интеграции России и Республики Беларусь, то Белорусско-Российский университет - это один из наиболее успешных примеров того, каким образом и насколько успешно может быть реализована такая интеграция", - отметил проректор по научной работе Белорусско-Российского университета Виктор Пашкевич.
В том числе, благодаря сотрудничеству на базе университета создан центр "Индустрия" 4.0. Искусственный интеллект и мобильные роботы, программирование в машиностроении - это реальность. Около сотни российских студентов обучаются здесь, половина по белорусским образовательным программам.
Россияне любят Минск и Беларусь. Факт, который подтверждается и количеством российских туристов. И куда бы мы ни приехали в Россию, чувствуем тепло гостеприимства. И дело не в географической близости. Почему мы вместе? В этом множество слагаемых. Но главное то качество жизни людей двух стран Союзного государства, в котором прибавляем каждый год.