Встреча на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке. В Китае состоится заседание СМИД ШОС

Первое участие Беларуси в статусе полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества. 15 июля в китайском Тяньцзине состоится заседание глав МИД государств ШОС.



Стороны обменяются мнениями по укреплению взаимодействия в рамках организации в различных областях и по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. По итогам будет подписан ряд резолюций и документов.

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Линь Цзянь, официальный представитель МИД Китая:

"Китай готов использовать эту встречу в качестве возможности для практической реализации лозунга председательства "Содействие Шанхайскому духу". ШОС будет работать со всеми сторонами над реализацией важной инициативы, предложенной Председателем Си Цзиньпином для создания общего дома для ШОС. Наши принципы - единство и взаимное доверие, мир и спокойствие, процветание и развитие, добрососедство и дружба, справедливость. Цель - консенсус и обеспечение успеха саммита в Тяньцзине, что поспособствует продвижению ШОС на новый этап качественного развития".

В настоящее время в ШОС входят 10 государств: Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.