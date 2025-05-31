Встреча представителей России и Украины пока не подтверждена

Пока мировые СМИ вовсю анонсируют предстоящие в понедельник, 2 июня, переговоры в Стамбуле, украинские власти пытаются сохранять интригу: они до сих пор так и не подтвердили свое окончательное участие во втором раунде переговоров, который предложила провести Россия в начале следующей недели. Киев продолжает торг, выдвигая свои условия.

Однако в США уверены: Трамп сумеет заставить Зеленского отправить свою делегацию в Турцию. В Стамбуле, как планируется, стороны представят меморандумы - в этих документах будут содержаться самые фундаментальные требования, от которых участники переговоров отказаться не готовы.