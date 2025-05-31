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Встреча представителей России и Украины пока не подтверждена
Пока мировые СМИ вовсю анонсируют предстоящие в понедельник, 2 июня, переговоры в Стамбуле, украинские власти пытаются сохранять интригу: они до сих пор так и не подтвердили свое окончательное участие во втором раунде переговоров, который предложила провести Россия в начале следующей недели. Киев продолжает торг, выдвигая свои условия.
Однако в США уверены: Трамп сумеет заставить Зеленского отправить свою делегацию в Турцию. В Стамбуле, как планируется, стороны представят меморандумы - в этих документах будут содержаться самые фундаментальные требования, от которых участники переговоров отказаться не готовы.
Российский меморандум украинцы получат лишь в понедельник: киевский же был заранее отправлен Трампу. Содержание документа не разглашается. При этом американцы уже не раз давали понять, что Украине придется идти на уступки, если она хочет избежать поражения и катастрофы: недавно об этом еще раз заявил Трамп, обвинив Зеленского в упрямстве.