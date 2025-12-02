Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа начнется в течение пяти часов

В течение пяти часов начнется встреча спецпосланника США Уиткоффа и президента России Владимира Путина, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Переговоры состоятся в Москве.

Данный визит Уиткоффа в Россию станет шестым за 2025 год. По словам Дмитрия Пескова, в ходе встречи стороны обсудят детали, которых удалось достичь Вашингтону и Киеву в вопросах урегулирования конфликта в Украине. Касательно предстоящих переговоров США настроены очень оптимистично. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что состояние переговоров со сторонами позволяет надеяться на скорое разрешение конфликта. Напомним, что 1 декабря состоялся ряд встреч американской и украинской делегаций для обсуждения мирного плана.