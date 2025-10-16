В Брюсселе накануне прошли три встречи министров обороны стран НАТО. Западные чиновники оказались горазды испить чай, заедая его тортом "Киевский". Однако платить за банкет согласились не все.

К инициативе PURL, которая подразумевает под собой военное спонсирование Киева посредством закупленного европейцами у США оружия, пополнилась еще десятком стран. Итого их немногим более половины от общего числа членов НАТО.

Практически половина стран больше не намерена отдавать кровное Украине. В рамках PURL собрано примерно 2 млрд долларов, Германия внесла еще 500 млн. Но есть и те, кто наотрез отказался сбрасываться за банкет. Польша заявила, что в этой инициативе участвовать не желает. Штаты склоняют европейцев больше тратиться, больше оружия закупать в рамках этой инициативы.

Удобная позиция, исходя из не столь большого числа к ней присоединившихся, возбуждает в странах ЕС негодование. Как же так: США навязывают свое вооружение, принуждают вливать средства в их ВПК, купленное отдавать Украине? У них деньги, а у нас ничего. Но при этом все - защитники Киева. Ответ представителя Вашингтона прост: все это не более чем пожертвование, а благодаря оружию на Украине воцарится мир.

Пит Хегсет, министр обороны США:

"Вы достигаете мира, когда вы сильны, а не когда используете громкие слова или грозите пальцем. Вы достигаете его, когда у вас есть сила и реальные возможности, которые уважают противники. Я верю, что именно в этом заключается инициатива PURL. Мы ждем, что больше стран пожертвуют, что они закупят еще больше, чтобы помочь Украине довести этот конфликт до мирного завершения".

Александр Кориненко, политолог (Молдова):

"Никто сегодня не хочет быть обнулен, никто не хочет быть белой вороной, выступать против единодушного оркестра помощи Украине. Но разногласия есть от простых граждан до политиков. На этих саммитах за закрытыми дверями иногда проскакивает инсайдерская информация о том, что много вопросов поднимается, и некоторые страны буквально принуждают к тому, чтобы присоединяться к этой помощи киевскому режиму".

Представитель киевского режима подсчитал, что Украине в 2026 году потребуется на оборону 120 млрд долларов, половину суммы он истребовал у союзников из НАТО. Это станет большой проблемой как для Киева, так и для всего альянса.

Согласно данным Института мировой экономики в Киле, по сравнению с первым полугодием 2025 года, поддержка Киева упала на 43 %: было почти 4 млрд евро, стало - 2,2 млрд. Страны ЕС сами намерены вооружаться.

Особое внимание на встречах в Брюсселе уделили БПЛА, как передовому военному инструменту.

Борис Писториус, министр обороны Германии:

"Господин Рютте представил план по усилению защиты от беспилотников. В свете недавних инцидентов это можно только приветствовать. Германия тоже внесет свой заметный вклад. Прежде всего, мы хотим, чтобы множество отдельных мер дополняли друг друга, как шестеренки в механизме и чтобы добиться этого и гарантировать это в ближайшие годы, Германия инвестирует 10 млрд евро в беспилотники всех типов".

Все более открытой становится риторика НАТО и стран ЕС о прямом конфликте с Россией. Между тем генсек военного блока путает общественность противоречивыми заявлениями. По понедельникам он говорит, что Россия - враг, для победы над которым нужно гораздо больше военных трат, нежели сейчас. По вторникам Рютте заявляет, что НАТО в десятки раз сильнее России и ей такой потенциал и в самых смелых снах не снился.