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ВСУ атаковали автомобиль МАГАТЭ

ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по автомобилю экспертов МАГАТЭ на пути к Запорожской АЭС, несмотря на режим прекращения огня.

Об этом сообщает глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, автомобиль экспертов подвергся атаке дрона в то время, когда они направлялись к АЭС.

Обошлось без жертв, но машина серьезно повреждена.

При этом Украина официально не комментировала удар.

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