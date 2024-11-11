ВСУ атаковали автомобиль МАГАТЭ

ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по автомобилю экспертов МАГАТЭ на пути к Запорожской АЭС, несмотря на режим прекращения огня.



Об этом сообщает глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, автомобиль экспертов подвергся атаке дрона в то время, когда они направлялись к АЭС.

