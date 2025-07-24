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ВСУ нанесли массированные удары дронами по Сочи
Автор:Редакция news.by
Сразу после третьего раунда переговоров в Стамбуле Киев снова дал понять о неготовности к мирному урегулированию конфликта. В ночь на 24 июля беспилотники ВСУ атаковали Сочи.
Удары по курортному городу являются прицельными терактами по мирным жителям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В результате массированной атаке украинских БПЛА 2 человека погибли, 11 пострадали, четверо находятся в больнице.
Над югом России было сбито 39 боевых дронов. Обломки одного из них попали на территорию местной нефтебазы.