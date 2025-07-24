ВСУ нанесли массированные удары дронами по Сочи

Сразу после третьего раунда переговоров в Стамбуле Киев снова дал понять о неготовности к мирному урегулированию конфликта. В ночь на 24 июля беспилотники ВСУ атаковали Сочи.

Удары по курортному городу являются прицельными терактами по мирным жителям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В результате массированной атаке украинских БПЛА 2 человека погибли, 11 пострадали, четверо находятся в больнице.