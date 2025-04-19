ВСУ нарушили пасхальное перемирие. Произведены удары по ДНР и ЛНР

Пасхальное перемирие нарушено. Утром 20 апреля ВСУ произвели несколько артиллерийских залпов по промышленной застройке в Донецкой и Луганской народных республиках. Возникли масштабные пожары, число пострадавших выясняется.





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Последствия этого нарушения пока не ясны, хотя российским войскам дано разрешение отвечать на провокации. Об одностороннем пасхальном прекращении огня вечером в субботу, 19 апреля, объявил президент Путин. Завершится оно 20 апреля в полночь.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие Путин подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к возможным нарушениям перемирия со стороны Киева 19.04.2025 17:10

Украинская сторона поначалу отказывалась отдать своим войскам официальный приказ о прекращении огня, однако в конце концов была вынуждена с этим предложением согласиться.



На данный момент, как сообщают с линии фронта, боевые действия прекратились практически всюду, за исключением курского направления. Не зафиксированы также удары по тылам беспилотниками: от их применения воздерживаются как российская, так и украинская стороны.