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ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС

ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС авиабомбой, ракетами и беспилотником. Такие данные приводят СМИ.

Что касается ракет (их было четыре), все уничтожены силами ПВО. Примерно в 5 км от станции - в Курчатове - возник пожар. Глава МАГАТЭ уже проинформирован о случившемся. Представители АЭС заявляют, что объект работает в штатном режиме, радиационный фон в норме. Также, по некоторым данным, киевский режим для атаки по АЭС применил французскую авиабомбу.

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