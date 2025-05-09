ВСУ предприняли четыре попытки прорыва границы в Курской и Белгородской областях

Украинские войска, несмотря на объявленное перемирие, предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск", - говорится в сводке.

Отмечается, что украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через российскую границу в Курской и Белгородской областях. Они совершили 15 атак и разведку боем в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Веселое Донецкой Народной Республики.

В понедельник, 28 апреля, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.

В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы.

Ранее российский президент уже выступал с подобной инициативой. Так, накануне Пасхи Путин объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.