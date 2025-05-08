ВСУ предприняли две попытки прорыва через госграницу России в Курской области

ВСУ предприняли две попытки прорыва через государственную границу РФ в Курской области, а также атаку в районе Дзержинска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России, информирует ТАСС.

"Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики", - заявили в ведомстве.

В сообщении МО РФ подчеркивается, что формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против ВС РФ, несмотря на объявление режима перемирия. Отмечается, что всего было зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины.

В ведомстве также заявили, что деструктивные действия украинской стороны в отношении РФ подтверждают стремление Киева не допустить урегулирования конфликта мирным путем.