ВСУ применили дрон-камикадзе против журналистов ГТРК "Донецк" в Горловке

"В полном составе выдвигались на выполнение редакционной задачи, должны были снимать обычный мирный сюжет о восстановлении, но, поскольку работаем в Горловке, постоянно пользуемся дрон-детектором, это наш друг, помощник и товарищ. Сегодня он целый день предупреждал об опасности, но это штатная ситуация для Горловки. Но в какой-то момент поступил сигнал о максимальном приближении дрона-камикадзе, сразу стало понятно, что он нацелен на наш автомобиль, в последний момент водитель увернулся, дрон разорвался в непосредственной близости", - рассказал он в эфире телеканала "Россия-24".