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ВСУ применили дрон-камикадзе против журналистов ГТРК "Донецк" в Горловке
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили целенаправленную атаку дроном-камикадзе на съемочную группу ГТРК "Донецк" в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Тип беспилотника был идентифицирован с помощью дрон-детектора, сообщил корреспондент телеканала Виталий Старущенко, пишет ТАСС.
"В полном составе выдвигались на выполнение редакционной задачи, должны были снимать обычный мирный сюжет о восстановлении, но, поскольку работаем в Горловке, постоянно пользуемся дрон-детектором, это наш друг, помощник и товарищ. Сегодня он целый день предупреждал об опасности, но это штатная ситуация для Горловки. Но в какой-то момент поступил сигнал о максимальном приближении дрона-камикадзе, сразу стало понятно, что он нацелен на наш автомобиль, в последний момент водитель увернулся, дрон разорвался в непосредственной близости", - рассказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Как сообщалось ранее, съемочная группа ГТРК "Донецк" подверглась атаке БПЛА во время работы в Горловке. Водитель получил контузию, и в настоящее время проходит амбулаторное лечение. Всем пострадавшим была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.
Фото ТАСС