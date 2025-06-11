Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин адресовал президенту Бундестага Юлии Клекнер письмо с документальными свидетельствами преступлений ВСУ против мирного населения России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Володина, опубликованное на сайте Госдумы.

"Документальные свидетельства преступлений киевского режима против мирного населения направлены вам отдельным письмом, а желающие ознакомиться с ними непредвзятые иностранные наблюдатели смогут сделать это на сайте Государственной думы", - сообщил Володин в письме.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия сняла все ограничения на дальнобойность оружия, которое Берлин поставляет Киеву. По его словам, аналогичное решение приняли США, Великобритания и Франция. Мерц не исключил поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые давно просит Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что заявления Мерца по дальнобойному оружию лишь провоцируют продолжение конфликта в Украине.