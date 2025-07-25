ВСУ сбросили с беспилотника боеприпас на парковку рядом с ЗАЭС

ВСУ сбросили с беспилотника боеприпас на парковку, находящуюся около ЗАЭС. В результате инцидента повреждены семь гражданских автомобилей. Станция продолжает работать в штатном режиме, безопасность основных объектов не нарушена, персонал не пострадал, пишет ТАСС.