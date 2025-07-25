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ВСУ сбросили с беспилотника боеприпас на парковку рядом с ЗАЭС
Автор:Редакция news.by
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ВСУ сбросили с беспилотника боеприпас на парковку, находящуюся около ЗАЭС. В результате инцидента повреждены семь гражданских автомобилей. Станция продолжает работать в штатном режиме, безопасность основных объектов не нарушена, персонал не пострадал, пишет ТАСС.
"В результате атаки ВСУ беспилотник сбросил боеприпас на автомобильную стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС. Повреждены семь гражданских автомобилей, припаркованных на стоянке. К счастью, персонал станции не пострадал", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.
Станция продолжает работать в штатном режиме, безопасность основных объектов не нарушена.